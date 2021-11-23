Вертолет Ми-8 вернулся на аэродром вылета в Надым по технической причине

ТАСС, 23 ноября. Вертолет Ми-8 "Газпром авиа", выполнявший рейс из Надыма в Бованенково, вернулся на аэродром вылета после того, как загорелось табло "стружка в главном редукторе". Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"23 ноября 2021 года в 10:42 (08:42 мск) командир воздушного судна авиакомпании ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" Ми-8, выполнявший коммерческий рейс GZP-9819 сообщением Вертолетная площадка Газпром авиа (г. Надым) - Бованенково, принял решение о возврате на аэродром вылета. Предварительная причина - загорелось табло "стружка в главном редукторе". Посадка осуществлена в 11:45 (09:45 мск) благополучно", - говорится в сообщении.

На борту находились три члена экипажа, 21 пассажир заказчика. Никто не пострадал. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов.