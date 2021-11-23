Песков: говорить о введении в РФ новых антиковидных мер в новогодние каникулы пока рано

"Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с прессой во вторник.

По его словам, в настоящее время в РФ фиксируется некоторая динамика в сторону снижения уровня заболеваемости. "Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны [пандемии], - выразил уверенность Песков. - И европейцев [они] ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны [пандемии] идут одна за другой, это объективно".

Представитель Кремля заметил, что все государства мира сталкиваются с похожими проблемами - недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации. "Все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень", - добавил он.