Опрос: около половины россиян считают, что медицина выдерживает нагрузку в пандемию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 46% опрошенных россиян считают, что российская система здравоохранения справляется с нагрузкой в условиях пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в Москве.

Согласно итогам опроса, мнения россиян о том, справляется или не справляется российская система здравоохранения с высокой нагрузкой в условиях пандемии коронавируса, разделились практически поровну: 46% считают, что справляется, 49% думают иначе. При этом в первой категории большинство составляют граждане в возрасте старше 60 лет (57%), а во второй 59-66% составляет молодежь.

У половины россиян (51%) за время пандемии не изменилось отношение к представителям медицинских профессий, независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет. "У четверти опрошенных (25%) отношение улучшилось, а у 18% - ухудшилось (30% среди 18-24-летних)", - говорят авторы.

В рамках опроса у россиян также спросили, знают ли они о существовании практики получения официальных консультаций у врачей дистанционно. Согласно полученным результатам, хорошо знают об этом только 17% россиян, 42% "что-то слышали об этом", а 41% опрошенных россиян не слышали о такой практике. При этом среди тех, кто осведомлен о возможности получить дистанционную консультацию у врача по телефону или через интернет, около 80% такими услугами не пользуются. В то же время 16% получали консультацию по телефону, а 4% - через интернет.

"Более половины россиян (60%) допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите (66% среди жителей городов-миллионников, 64% среди жителей городов с населением от 500 до 950 тыс. человек), 38% не допускают для себя такую возможность (42% среди жителей сел)", - выяснил ВЦИОМ.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше в ноябре 2021 года.