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Число иностранных мигрантов в Петербурге с начала года выросло почти на 60%

По данным МВД, через пункты пропуска въехало свыше 352 тыс. иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество иностранных мигрантов в Петербурге за 10 месяцев 2021 года превысило 352 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин.

"По данным ГУ МВД, за 10 месяцев 2021 г. через пункты пропуска, расположенные в Петербурге, въехало 352 тыс. 95 иностранцев. Это на 131 тыс. 789 человек, или 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал он.

Собеседник добавил, что из указанного числа мигрантов граждане Узбекистана - 127 тыс. 144 человек, Таджикистана - 51 тыс. 76 человек, Киргизии - 31 тыс. 87 человек.

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