Под Краснодаром возведут онкодиспансер с поликлиникой на 1,5 тыс. пациентов

ТАСС, 23 ноября. Эксперты закончили проектирование нового онкодиспансера в Краснодарском крае, предполагается, что оснащенное современным оборудованием учреждение станет самым масштабным по оказанию онкопомощи в крае. Об этом во вторник сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Краснодарского края Роман Мурашко.

"Давно назрел вопрос строительства нового онкологического диспансера, <…> уже закончено проектирование, мы получили положительное заключение на проект. Сейчас решается вопрос с финансированием и дальнейшим строительством нового современного онкодиспансера", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что лечебное учреждение станет первым объектом на территории медицинского кластера, который появится в поселке Знаменском. Онкоцентр будет состоять из 14 основных блоков до шести этажей и общей площадью около 200 тыс. кв. м. Там разместятся стационар на 1 165 коек, отделения круглосуточного пребывания на 1 005 коек и дневные стационары на 160 мест.

"В составе стационара нового флагмана высокотехнологичной онкологической помощи планируется создание онкохирургического, химиотерапевтического, онкогематологического и радиологического центров. Это позволит полностью закрыть потребность жителей края в этих жизненно важных услугах. Также в центре появится поликлиника мощностью до 1,5 тыс. пациентов в сутки. Это современное лечебное учреждение, которое очень нужно нашему краю", - отметил Мурашко.

Ситуация в Краснодарском крае

По словам Мурашко, в крае выявляются злокачественные новообразования на ранних стадиях у 60 процентов пациентов. Это один из лучших показателей в стране. Для сравнения, в 2010 году рак на ранней стадии выявлялся у 50 процентов.

"В ходе профилактических акций, проведенных в 2021 году, осмотрено 38,5 тыс. человек. У 1,5 тыс. выявлены предраковые заболевания, более чем у 650 мужчин и женщин обнаружены злокачественные новообразования", - сказал Мурашко, добавив, что борьба с онкозаболеваниями ведется в рамках нацпроекта, задача - "довести удельный вес злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 63 процентов".

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.