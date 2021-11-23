Профильные комитеты Думы сформируют график обсуждения законопроектов о QR-кодах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании палаты предложил поручить профильным комитетам Госдумы сформировать графики по обсуждению законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте с участием представителей правительства. Инициатива была поддержана депутатами.

Володин напомнил, что законопроекты направлены для сбора отзывов в регионы, в Совет Федерации, Общественную палату, а также экспертам, чтобы депутаты могли принять "взвешенное решение". "В этой связи есть предложение - давайте мы попросим комитеты, которые у нас определены как профильные (комитет по вопросам безопасности, комитет по охране здоровья, по вопросам транспорта), внести графики и предложения по обсуждению законопроектов", - предложил спикер.

По его словам, это позволит к первому чтению получить от общества "полный срез предложений". Володин при этом особо подчеркнул, что на заседания комитетов должны быть приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, выступающая официальным представителем кабмина по данным вопросам, а также министры транспорта и здравоохранения.

Свои предложения комитеты должны будут представить до конца недели, этот вопрос будет рассмотрен на заседании 25 ноября. Володин заметил, что это позволит дальше строить работу "не в рамках ток-шоу, а комитетов". Кроме того, это позволит депутатам выработать позицию через дискуссию с представителями правительства.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.