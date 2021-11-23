Система QR-кодов для входа в Госдуму может быть введена с 6 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума завершает работу по введению QR-кодов для входа в здание нижней палаты парламента с тем, чтобы после региональной недели приходящие в Думу могли бы его предъявить. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты.

"Аппарат вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы должны завершить работу до конца недели с тем, чтобы после региональной недели все те, кто приходит в Государственную думу для обсуждения законов (это касается наших коллег из правительства, из Совета Федерации, кто приезжает с регионов, экспертов), могли бы предъявлять QR-код", - сказал он.

Неделя с 29 ноября по 5 декабря у Госдумы будет региональной, таким образом, система QR-кодов может быть введена с 6 декабря.