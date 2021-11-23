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Пандемия COVID-19

В Калининградской области не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте

В регионе система действует на предприятиях общепита, в ТЦ, фитнес-центрах, организациях культуры и органах власти

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области не планируют вводить систему QR-кодов в общественном транспорте, сообщил во вторник губернатор региона Антон Алиханов.

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"Мы не собираемся вводить на транспорте таких ограничений", - написал Алиханов в Instagram

Система QR-кодов на транспорте с 22 ноября начала действовать в Татарстане. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.

В Калининградской области система QR-кодов вводилась поэтапно с 8 октября. В настоящее время она распространяется на предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти. Ранее в областном правительстве сообщали, что перечень учреждений, на которые будут распространены QR-коды, расширят.

По данным областного Минздрава, в Калининградской области от ковида привиты 423 640 человек, охват иммунизацией составляет 52% взрослого населения. По состоянию на 22 ноября в области выявлено 73 198 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 448 пациентов, умерли 1 029 человек, остаются под медицинским наблюдением 22 157 человек.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия COVID-19
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