В Швейцарии одобрили бустерные прививки вакциной Pfizer/BioNTech с 16 лет

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic одобрило применение бустерных прививок вакциной Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech с 16-летнего возраста. Как отмечается в сообщении этого агентства, размещенном во вторник на сайте правительства Швейцарии, люди с уязвимым здоровьем могут сделать повторные прививки с 12 лет.

Подчеркивается, что, изучив дополнительные документы, предоставленные Pfizer/BioNTech на прошлой неделе, Swissmedic пришло к выводу что "лица 16 лет и старше могут с настоящего момента получать повторную вакцинацию (бустерную)". Что касается лиц с уязвимым здоровьем, то решение о том, что они могут делать бустерные прививки, было принято 26 октября, напомнили в агентстве. При этом в обоих случаях действует условие: бустерная доза может быть введена по прошествии не менее шести месяцев после второй прививки вакциной Comirnaty.

Рекомендуя бустерные прививки, Swissmedic ссылается на "промежуточные результаты" исследования с участием 10 тыс. человек в возрасте от 16 до 87 лет. Это исследование, по его словам, "не выявило какого-либо элемента, указывающего на существование новых аспектов, связанных с рисками вакцины".

Власти Швейцарии 26 октября разрешили применять третью дозу вакцины от коронавируса в целях повышения защитных возможностей организма. Федеральное управление здравоохранения рекомендовало привиться бустерной дозой всем жителям страны в возрасте 65 лет и старше.

В Швейцарии применяются три вакцины: Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препараты американской компании Moderna и фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. На настоящий момент в стране полностью вакцинировано 65,28% населения.

По данным на 22 ноября, в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн (власти ведут статистику по двум странам) было зарегистрировано 955 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 11 017 случаев смерти от COVID-19.