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Пандемия COVID-19

Песков не стал говорить на тему платных справок об антителах к ковиду

Пресс-секретарь президента России указал, что этим вопросом должны заниматься специалисты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль не имеет позиции по вопросу выдачи за деньги справок о наличии антител к коронавирусу, поскольку этим вопросом должны заниматься специалисты. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства", - сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, возможно ли внесение выдачи справок о наличии антител к коронавирусу в список услуг по обязательному медицинскому страхованию, поскольку пока такая услуга не предусмотрена госгарантиями.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства Камчатки, в регионе начала работу специальная комиссия по выдаче платных справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу. Уточняется, что данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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