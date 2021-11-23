Песков не стал говорить на тему платных справок об антителах к ковиду

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль не имеет позиции по вопросу выдачи за деньги справок о наличии антител к коронавирусу, поскольку этим вопросом должны заниматься специалисты. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства", - сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, возможно ли внесение выдачи справок о наличии антител к коронавирусу в список услуг по обязательному медицинскому страхованию, поскольку пока такая услуга не предусмотрена госгарантиями.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства Камчатки, в регионе начала работу специальная комиссия по выдаче платных справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу. Уточняется, что данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий.