Врачи в Екатеринбурге вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Медики в Екатеринбурге смогли вылечить от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку. Женщина выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное долечивание, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

"Три недели назад в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн поступила пациентка Александра Михайловна Котова, которой в этом году исполнился 101 год. Она является тружеником тыла и ветераном труда. <…> На фоне лечения была достигнута положительная динамика в виде нормализации лабораторных показателей, стабилизации температуры тела и уровня сатурации. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап долечивания", - говорится в сообщении.

Пациентка была госпитализирована 8 ноября по скорой в состоянии средней тяжести, ее состояние вызывало беспокойство у медицинского персонала - в первую очередь из-за возраста, а также из-за сопутствующих патологий. "Лечение начали незамедлительно чтобы максимально быстро стабилизировать пациентку", - приводят в сообщении слова заведующей 11 терапевтического отделения госпиталя Оксаны Корниловой.

Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн является одним из крупнейших медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За время перепрофилирования специалисты госпиталя оказали высококвалифицированную медицинскую помощь более чем 15 тыс. пациентов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 174 225. Общее число выписанных достигло 153 475, общее число случаев смерти - 8 197.