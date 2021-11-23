Дороги к Териберке и Туманному Мурманской области открыли для проезда после непогоды

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС к поселку Туманный и селу Териберка Кольского района в Мурманской области открыто после непогоды. Об этом сообщили во вторник в Мурманскавтодоре.

"Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС, с км 32 до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты для проезда с 12 часов", - говорится в сообщении.

Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, стало одним из самых популярных туристических мест региона после съемок там фильма "Левиафан". Оно расположено в Кольском районе, в 120 км от Мурманска, на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. туристов, в том числе иностранцы.