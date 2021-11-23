Более 17 тыс. детей Приморья прошли осмотр у врачей автопоезда с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Мобильная бригада врачей осмотрела более 17 тыс. детей с начала 2021 года в 20 муниципалитетах Приморского края. Об этом сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Всего за два тура осмотрено 17 133 ребенка. Это 529 детей до года, 182 сироты, 826 опекаемых детей. По итогам диспансеризации на дообследование направлены 4 120 юных жителей края", - пояснили в пресс-службе.

Организатором работы мобильного автопоезда выступила Уссурийская городская больница в рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края". Дети проходили осмотр у педиатра, хирурга, стоматолога, уролога-андролога, эндокринолога, невролога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, акушера-гинеколога, психиатра.

"После завершения длительного тура по краю медицинский автопоезд проходит техническое обслуживание. Через две недели мобильный комплекс начнет работу в Уссурийске. Сейчас организаторы формируют бригаду врачей и составляют новый маршрут с учетом пожеланий приморцев", - добавили в пресс-службе.