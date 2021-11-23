Жителей с медотводом от COVID-19 не допустят в учреждения культуры Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Граждан, имеющих медицинский отвод, не будут допускать в учреждения культуры Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил во вторник первый заместитель директора департамента культуры Югры Владимир Фризен.

"Согласно действующим нормам и постановлениям, лица, которые имеют медицинский отвод, не допускаются в учреждения культуры", - сказал Фризен в ходе заседания регионального оперативного штаба.

22 ноября власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. При этом они могут выходить из дома, в частности, на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственниками, продовольственные магазины, но при этом оформлять уведомления о покидании жилья в специальной системе "Цифровое уведомление", где указывать свои паспортные данные, а также причину выхода. Как поясняли ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, такие меры были приняты из-за уровня заболеваемости в этих муниципалитетах, который превышает средние показатели по округу.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.