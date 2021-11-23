В РПЦ считают, что антисемитские и антихристианские выступления инициируют одни силы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Активизация антисемитских проявлений в Европе и других регионах мира идет параллельно с волной антихристианских выступлений, и подобные явления инициируют одни и те же силы. Такое мнение выразил исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России, секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ священник Дмитрий Сафонов.

"Та волна антисемитизма, которая сегодня наблюдается в европейских странах, в ряде других стран, идет параллельно с волной антихристианских проявлений. Прошлый год - начало этого года стали беспрецедентными по количеству актов вандализма в отношении христианских церквей, но и параллельно идет большое количество актов антисемитской направленности", - сказал Сафонов на международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.

Как уточнил он ТАСС, тот факт, что антисемитские и антихристианские проявления в мире "идут рука об руку, одновременно, не случаен". "Одни и те же силы инициируют такое наступление против традиционных религий", - считает священнослужитель.

По его мнению, подобные вызовы для верующих становятся все более серьезными по мере "роста энтропии, роста безнравственности, пропаганды псевдолиберальных ценностей".

"Слава богу, что наша традиция пока сдерживает этот натиск - у нас тут, в России, мы этого не ощущаем. Главный раввин России Берл Лазар не раз говорил, что он не ощущает на себе проявлений антисемитизма, и это действительно так. Но это не просто так получилось - это следствие огромной работы, которая и в истории проделывалась нашими предшественниками, и [следствие] современной работы конфессий", - добавил представитель Межрелигиозного совета России.

Третья Московская международная конференция "Защитим будущее" проходит 22-23 ноября. В форуме участвуют представители более 40 стран: эксперты в области противодействия ксенофобии, представители государственных органов, СМИ, общественные и религиозные деятели.