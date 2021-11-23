Власти Москвы выделили еще почти 870 млн рублей на бесплатные перевозки врачей на такси

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился дополнительно выделить почти 870 млн рублей на бесплатные перевозки врачей на такси. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 866,3 млн рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, является ГУП "Московский метрополитен", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счет бюджета города Москвы организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. За прошедшие полтора года в среднем задействовано 500 транспортных средств ежедневно, их услугами пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц.