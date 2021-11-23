В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса совершеннолетних студентов вузов и учреждений профобразования введена в Псковской области, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций. Соответствующее постановление принято территориальным управлением Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, провести вакцинацию первым компонентом вакцины необходимо до 10 декабря, а вторым компонентом - до 10 января 2022 года. "Прививочная кампания должна охватить не менее 80% от общего числа учащихся старше 18 лет. В настоящее время охват вакцинацией молодых людей составляет всего 25-30%, отметил главный санитарный врач области", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 64 601, выздоровели 55 373 человека, 1 035 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. заведений общепита и организации досуга.