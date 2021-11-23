Более 200 "целевиков" трудоустроились в медучреждения Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 специалистов трудоустроились в медучреждения Московской области после завершения целевого обучения, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Программы целевого обучения позволяют обеспечить наши больницы новыми медицинскими кадрами и, что особенно важно, именно теми, которые необходимы на местах, так как после завершения обучения "целевики" возвращаются в наши организации. Всего в этом году в наши медучреждения трудоустроилось 208 специалистов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что Подмосковье на протяжении длительного времени сотрудничает с рядом ведущих медицинских вузов РФ, среди которых МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.