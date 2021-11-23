Ростовский вуз и "Космическая связь" будут внедрять спутниковые технологии в АПК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Космическая связь" будет сотрудничать с Донским государственным техническим университетом (ДГТУ) в реализации проектов по использованию спутникового позиционирования в агропромышленном комплексе и сфере транспорта. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин в ходе круглого стола, организованного на площадке ростовского вуза.

"Мы видим большие возможности в использовании космических технологий для нужд сельского хозяйства. Они дадут возможность высокоточного позиционирования, которое необходимо для обработки полей по время посевных и уборочных кампаний, а также для перевозки грузов. Для этого нужно проводить эксперименты с сельхозтехникой на полигонах, которые имеются, в частности, в ДГТУ. Нам также интересен научный потенциал ДГТУ с точки зрения разработки оборудования, программных решений как для нужд агропромышленного комплекса, так и транспортной логистики", - сказал генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.

По его словам, уже весной на полигонах ДГТУ планируется провести первые испытания с применением метода точного позиционирования (РРР-метода). "Космическая связь" рассчитывает привлечь к этой работе также региональных производителей сельхозтехники и крупные агрохолдинги.

Беспилотники в поле

Как отметила проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Иннесса Ефременко, развитие умного сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений работы ДГТУ как координатора реализации программы Межрегионального научно-образовательного центра мирового Юга России в Ростовской области.

"Создается сеть лабораторий - это основной формат для нашего взаимодействия с бизнесом. И одна из них - молодежная лаборатория беспилотных транспортных систем. Сформирован научный коллектив, мы работаем в тесном взаимодействии с компанией Ростсельмаш, с ведущими агрохолдингами России. ДГТУ является площадкой, где может происходить взаимодействие, обмен мнениями исследователей, представителей бизнеса и власти. Если говорить о приоритетном для университета проекте, создании интеллектуальных электрических сельхозмашин, то точное позиционирование - это один из важных элементов для реализации разработки ", - прокомментировала Ефременко.

По словам директора департамента R&D и IT агрохолдинга "Степь" Сергея Ткаченко, использование беспилотных технологий в сельском хозяйстве позволяет значительно повысить точность большинства производимых операций и существенно снизить потери. "Нам важно освободить человека от рутинных операций. Например, когда используется автопилот, у водителя комбайна или трактора больше возможностей следить за качеством выполняемых техникой операций и устраниться от обыденного вождения", - пояснил Ткаченко.

В качестве примера он привел данные обработки поля во время посевной кампании, при которой автопилот не использовался. Из-за ошибок механизатора необработанной остались в общей сложности около 8 га - 10% поля. "То есть уже на старте сезона мы теряем 10% прибыли - просто из-за того, что у механизатора было плохое настроение. Автовождение исключает подобные человеческие ошибки", - отметил представитель агрохолдинга, добавив, что беспилотные технологии сегодня используются практически на всех этапах сельхозработ.

Транспорт высокой точности

При этом первым шагом в сотрудничестве ростовского вуза с предприятием "Космическая связь" может стать проект не в АПК, а в сфере транспорта, отметил в ходе дискуссии проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олег Полушкин.

"В рамках программы "Приоритет-2030", работы НОЦ Юга России вуз занимается разработкой беспилотной техники. Лаборатории, которые мы сейчас создаем, будут разрабатывать в том числе и беспилотные решения. Например, коллектив нашей передовой молодежной лаборатории примет участие в соревнованиях "Робокросс" (полевые испытания беспилотных робототехнических систем - прим. ТАСС) в следующем году, посвященным созданию беспилотных транспортных систем. Вполне возможно, если "Космическая связь" дадут нам добро, мы поставим оборудование компании на нашу беспилотную машину, и такая высокая точность позволит нам победить", - пояснил Полушкин.

Он добавил, что в перспективе ДГТУ также может частично взять на себя определенный объем научной работы, связанной с разработкой новых систем спутниковой связи.

По словам Волина, развитие технологий спутниковой связи на транспорте сегодня может стать новым драйвером развития всей отрасли, в том числе в сфере морских перевозок.

"ГП КС - единственный российский оператор, имеющий опыт предоставления каналов связи для судов с безэкипажным судовождением. Эксперимент еще продолжается, но с большой долей вероятности через четыре-пять лет в нем могут быть задействованы до 100 судов", - привел пример Волин.

Также он отметил, что спутниковая связь будет востребована в области Интернета вещей, приема и передачи данных между объектами. Подводя итоги дискуссии, ректор ДГУТ Бесарион Месхи отметил, что перспективы сотрудничества с "Космической связью" должны включать в себя и новые подходы к подготовке кадров. "Я думаю, что мы подпишем соответствующее соглашение по использованию и внедрению [разработок компании] в нашем учебном плане для подготовки кадров для агропромышленного комплекса, сельхозмашиностроения, медиа, информационных систем", - сказал Месхи.