Детские ансамбли Южной и Северной Осетии планируют провести совместные концерты

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Детские инструментальные ансамбли Южной и Северной Осетии планируют провести совместные концерты. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель ансамбля "Фарн" в Северной Осетии Заур Демеев.

"Наш ансамбль уже давно участвует в конкурсах различного уровня. Пришло время познакомить и объединить их с детьми Южной Осетии. Как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка, мы проведем совместный концерт с детскими ансамблями как в Северной, так в Южной Осетии", - сказал Демеев.

Ансамбль "Фарн" создан в селении Тарское Пригородного района республики. Под руководством Заура Демеева в мастерской, созданной при сельской школе, дети обучаются не только игре, но и изготовлению из древесины национальных осетинских инструментов - аналогов арфы, балалайки, свирели. Образцы некоторых из инструментов находили в скифских курганах.

Всего в мастерской обучается около 30 человек, из них 17 школьников вошли в основной состав ансамбля, который участвует в конкурсах районного и республиканского уровня.

В Южной Осетии Заур Демеев по просьбе товарищей обучал их изготовлению музыкальных национальных инструментов. Теперь они делятся знаниями со школьниками республики.

"Через музыку мы хотим привить детям любовь к Родине. И самая главная цель - объединить, познакомить школьников Северной и Южной Осетии. Пока поедем туда с нашим ансамблем, а потом пригласим их в гости к нам", - сказал Демеев.