В Казани 22 ноября не допустили в транспорт без QR-кода почти 3 тыс. человек

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек не были допущены в общественный транспорт Казани из-за отсутствия QR-кода в первый день проверок, в понедельник. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

QR-код в пандемию: кто и как может его получить

"В Казани по итогам понедельника 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения. Это 0,57% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе", - привели в мэрии данные комитета по транспорту.

Всего за сутки было проверено 2 030 транспортных средств. Так, в автобусах без QR-кодов выявлено 514 пассажиров, не допущены к поездке 363 человека. Для 11 казанцев пришлось вызвать полицию - они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов.

В троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1 256 человек без QR-кодов, не допущены в транспорт 756 жителей города. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось семь раз.

С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или QR-кодов о медотводе с подтверждением их принадлежности. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и все виды транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов. Также приостановлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о медотводе с QR-кодом. Их действие возобновится после поступления сведений о получении QR-кода. Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений.