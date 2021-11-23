Добровольцы будут сопровождать жителей без QR-кодов до прививочных пунктов на Кубани

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Волонтеры будут сопровождать жителей без QR-кодов до прививочных пунктов, расположенных в торговых центрах на Кубани, волонтеры проследят, чтобы люди шли именно в пункт вакцинации, а не по магазинам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Добровольцы будут сопровождать жителей без QR-кодов до прививочных пунктов. <...> Также по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в торгово-развлекательных комплексах предусмотрят отдельные входы в пункты вакцинации", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день вход в торгово-развлекательные центры и комплексы на территории всего края разрешен только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. При этом в ТЦ расположены пункты вакцинации.

За последние сутки в крае умерли 70 человек от COVID-19. Коронавирусной инфекцией заразились 759 человек. Возраст пациентов - от двух месяцев до 94 лет.

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 93 573 случая COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 5 579 человек, из них с подтвержденным диагнозом - 3 006 жителей.