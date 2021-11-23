СЖР не поддерживает запрет распространения в СМИ сведений о национальности преступников

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выступает против инициативы о введении запрета на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом заявил глава союза Владимир Соловьев на Международном конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей во вторник.

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, она обусловлена необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

"Если будут наложены дополнительные ограничения, то, конечно, это будет определенным препятствием к распространению информации, препятствием для свободы слова в стране. Потому [как] Союз журналистов России, который обязан стоять на страже свободы слова и стоит насколько может, так и комиссия совета [при президенте РФ] по [развитию гражданского общества и] правам человека, которая состоит из журналистов, высказались против этой ситуации", - сказал он.

По словам Соловьева, СЖР возражает против подобных предложений, так как в последнее время появился ряд законодательных актов, которые тормозят работу журналистов. "Мы, конечно, стараемся этому сопротивляться и обсуждать любые вопросы и на площадке комитета Госдумы по информационной политике, и в Общественной палате РФ, и на других площадках. Эта история, конечно, может еще сильнее помешать работе журналистов в разных ситуациях", - подчеркнул он.

Глава СЖР также отметил, что к национальному вопросу в России нужно относиться с осторожностью, однако принимать решения о публикации тех или иных сведений должны сами СМИ. "Национальный вопрос в нашей многонациональной стране - он очень непростой. Надо к нему относиться деликатно. И в принципе каждый журналист сам для себя решает с этической точки зрения, говорить ли ему о национальности и месте жительства человека, который в чем-то обвиняется. И также [это] решает для себя издание в зависимости от своей редакционной политики", - заключил он.