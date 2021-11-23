В Омской области в четыре раза увеличили темпы переобучения молодых мам

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области в 2021 году проведут в рамках нацпроекта "Демография" профессиональное переобучение более 500 женщин с детьми, что почти в четыре раза больше показателей предыдущего года. Об этом сообщила во вторник журналистам замминистра труда и социального развития региона Ирина Варнавская.

"В текущем году в рамках национального проекта "Демография" к профессиональному обучению приступили свыше 500 женщин. При этом образовательный процесс построен так, чтобы мамы с детьми могли совмещать профобучение с воспитанием детей. Достигается это при помощи дистанционных образовательных технологий, видеоконференций, электронных образовательных платформ", - сказала Варнавская. В 2020 году в Омской области переобучение прошли 134 мамы.

Варнавская отметила, что служба занятости Омской области предлагает женщинам современные профессии. "Переобучение происходит по следующим программам: "IT для бизнеса", "Таргетолог и SMM специалист", "Графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции", "Stories-мейкер и контент-менеджер", "Обучение английскому языку с помощью онлайн-платформ", "Предпринимательство и инновационное ведение бизнеса" и другие, - уточнила замминистра. - Почти 100 % омичек после обучения трудоустраиваются или продолжают прежние трудовые отношения".

По ее словам, многие жительницы региона также заключают социальные контракты и получают до 250 тыс. рублей на открытие собственного дела. "Если проанализировать самые популярные сферы деятельности, мы видим, что с помощью социального контракта в регионе открываются салоны красоты, маникюрные кабинеты, пекарни, компании по организации детского досуга. Конечно, эти направления более характерны для женщин", - подытожил Варнавская.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 гг. и состоит из пяти федеральных проектов. Среди них проекты "Старшее поколение" и "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", которые включают в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте старше 50 лет и женщин с детьми дошкольного возраста.