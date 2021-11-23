Ястребы на мусорном полигоне под Мурманском сократили в 14 раз число чаек и ворон

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ястребы на расположенном под Мурманском полигоне твердых бытовых отходов "Экотехнопарк" за два с половиной месяца сократили в 14 раз количество стайных птиц. Об этом ТАСС сообщили во вторник в компании "Ситиматик".

"По оценкам специалистов, за 2,5 месяца ежедневной работы ястребов-тетеревятников количество стайных птиц, постоянно присутствующих на объекте, уменьшилось в 14 раз: с 2,8 тысячи особей до 200. Полигон отходов под Мурманском два ястреба Минерва и Дарвин начали охранять с сентября этого года", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, стаи чаек и ворон создавали антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и оборудование.

"Врановые - умные, что, как ни странно, на руку "отпугивателям": быстро понимают, что ястреб - это всерьез и надолго и надо передислоцироваться. А до чаек, особенно тех, что посмелее, иногда долго доходит, что "ресторан закрыт". Но все равно страх побеждает, потому что защитная мотивация сильнее кормодобывающей", - считает куратор проекта, президент "Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц "Русский сокол" Ильдар Еналеев, чьи слова приводятся в сообщении.