Депутаты Госдумы примут участие в "нулевом чтении" законопроектов о QR-кодах в ОП

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приступят к обсуждению законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте с учетом в том числе мнения регионов и экспертов, 26 ноября парламентарии примут участие в "нулевом чтении" данных инициатив в Общественной палате РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Депутатам очень важно как раз в период региональной недели ознакомиться с положением дел на местах. И с учетом позиции регионов, мнения экспертов, общественности приступить к обсуждению законопроекта, - сказал он. - Такой формат работы будет, на наш взгляд, наиболее правильным".

"Вместе с депутатами я приму участие в "нулевом чтении" законопроекта, которое состоится в Общественной палате 26 ноября", - добавил Пискарев.

Глава комитета уточнил, что намеченное ранее "обсуждение правительственного законопроекта обязательно состоится после региональной недели с участием всех фракций до его рассмотрения в первом чтении".

Ранее стало известно о том, что расширенное заседание профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по законопроекту о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест перенесено на более поздний срок. Планировалось, что заседание пройдет в Думе 24 ноября с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на авиарейсах и в поездах дальнего следования. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Законопроекты направлены в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря.