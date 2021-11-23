Организаторы ОГЭ и ЕГЭ опубликовали утвержденные демоверсии заданий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал утвержденные демоверсии заданий основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) 2022 года, сообщается во вторник в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".

"Федеральный институт педагогических измерений опубликовал доработанные по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованные научно-методическими советами ФИПИ документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ 2022 года.