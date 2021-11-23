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Более 100 млн рублей выделено на топливо для проблемной алтайской ТЭЦ

Приобретенного на эти средства топлива хватит для работы станции до середины января 2022 года
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Пресс-служба правительства Алтайского края
Описание
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Пресс-служба правительства Алтайского края

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Более 100 млн рублей выделено из бюджета Алтайского края на приобретение качественного топлива для единственной ТЭЦ в Яровом, где действует режим ЧС из-за перебоев в теплоснабжении. Приобретенного на эти средства топлива хватит для работы станции до середины января 2022 года, заявил в ходе прямой линии губернатор региона Виктор Томенко.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за частых аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, действующий до сих пор. Одной из причин частых поломок котла называлось некачественное топливо. Последний раз авария на ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения в городе, произошла 1 ноября - по причине зашлакованности одного из котлов из-за некачественного угля.

"Упустили подготовку к зиме этого года: <...> в докладах шла одна информация, по факту происходило другое. ТЭЦ работала на непроектных углях и в итоге закоксовали оборудование достаточно серьезно, без перспектив выйти из ситуации быстро, информацию скрыли. Сегодня идет расследование, и мы вынуждены взять в свои руки весь процесс управления. <…> Еще 120 млн на период до конца года мы выделили, чтобы нормальный уголь закупить, его должно будет хватить до середины января, и дальше придется точно также проходить отопительный сезон в ручном режиме", - сказал Томенко.

По его словам, в настоящее время станции не хватает зарабатываемых денег на то, чтобы оплачивать затраты по эксплуатации ТЭЦ, зарплату сотрудникам, налоги и осуществлять ремонты.

"Примерно по 250 млн рублей мы ежегодно вынуждены из краевого бюджета добавлять. Другим котельным мы не доплачиваем за то, что они просто работают. С бывшим собственником надо тоже рассчитаться: мы же просто забрали станцию, а судебные разбирательства идут, на это надо будет потратиться. Ни шагу не сделано на разработку техзадания в части новой системы теплоснабжения. <…> В настоящее время в Яровом сконцентрировано дополнительное оборудование, смотрим, какие дизельгенераторы приобрести на случай, если что-то произойдет", - сказал глава региона.

Также Томенко отметил, что для города с населением в 18 тыс. человек станция является большой и "такая большая станция городу не нужна". Однако она является единственным источником теплоснабжения. Томенко уверен, что если провести объем работ, связанных с поддержанием станции в нормативном состоянии, использовать хорошее проектное топливо, то можно было бы продолжать эксплуатировать ТЭЦ и параллельно решать вопросы разработки перспективы теплоснабжения города. В числе возможных вариантов - замена оборудования внутри станции, переход на модульные котельные или теплоснабжение с помощью газа, который пока не пришел в город.

О проблемах с теплоснабжением Ярового

На низкие температуры в квартирах яровчане жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей.

1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении, по данным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ.

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