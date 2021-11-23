Более 100 млн рублей выделено на топливо для проблемной алтайской ТЭЦ

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Более 100 млн рублей выделено из бюджета Алтайского края на приобретение качественного топлива для единственной ТЭЦ в Яровом, где действует режим ЧС из-за перебоев в теплоснабжении. Приобретенного на эти средства топлива хватит для работы станции до середины января 2022 года, заявил в ходе прямой линии губернатор региона Виктор Томенко.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за частых аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, действующий до сих пор. Одной из причин частых поломок котла называлось некачественное топливо. Последний раз авария на ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения в городе, произошла 1 ноября - по причине зашлакованности одного из котлов из-за некачественного угля.

"Упустили подготовку к зиме этого года: <...> в докладах шла одна информация, по факту происходило другое. ТЭЦ работала на непроектных углях и в итоге закоксовали оборудование достаточно серьезно, без перспектив выйти из ситуации быстро, информацию скрыли. Сегодня идет расследование, и мы вынуждены взять в свои руки весь процесс управления. <…> Еще 120 млн на период до конца года мы выделили, чтобы нормальный уголь закупить, его должно будет хватить до середины января, и дальше придется точно также проходить отопительный сезон в ручном режиме", - сказал Томенко.

По его словам, в настоящее время станции не хватает зарабатываемых денег на то, чтобы оплачивать затраты по эксплуатации ТЭЦ, зарплату сотрудникам, налоги и осуществлять ремонты.

"Примерно по 250 млн рублей мы ежегодно вынуждены из краевого бюджета добавлять. Другим котельным мы не доплачиваем за то, что они просто работают. С бывшим собственником надо тоже рассчитаться: мы же просто забрали станцию, а судебные разбирательства идут, на это надо будет потратиться. Ни шагу не сделано на разработку техзадания в части новой системы теплоснабжения. <…> В настоящее время в Яровом сконцентрировано дополнительное оборудование, смотрим, какие дизельгенераторы приобрести на случай, если что-то произойдет", - сказал глава региона.

Также Томенко отметил, что для города с населением в 18 тыс. человек станция является большой и "такая большая станция городу не нужна". Однако она является единственным источником теплоснабжения. Томенко уверен, что если провести объем работ, связанных с поддержанием станции в нормативном состоянии, использовать хорошее проектное топливо, то можно было бы продолжать эксплуатировать ТЭЦ и параллельно решать вопросы разработки перспективы теплоснабжения города. В числе возможных вариантов - замена оборудования внутри станции, переход на модульные котельные или теплоснабжение с помощью газа, который пока не пришел в город.

О проблемах с теплоснабжением Ярового

На низкие температуры в квартирах яровчане жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей.

1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении, по данным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ.