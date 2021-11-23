Количество пассажиров без QR-кода в Казани за утро 23 ноября сократилось до 413

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество пассажиров без QR-кода, которых высадили утром из общественного транспорта в Казани, сократилось во вторник до 413. В понедельник, первый день проверки, их только за утро было 500. Задержек транспорта не было, сообщает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс" в Telegram- канале предприятия.

"За утро 23 ноября в электротранспорте Казани было выявлено 413 граждан без QR-кодов. По сравнению с понедельником сегодняшнее утро прошло в штатном режиме, задержек транспорта не наблюдалось", - говорится в сообщении.

Так, на наземном транспорте без QR-кодов было 313 пассажиров, троих из них передали полиции. В метрополитене было выявлено 56 человек без QR-кодов, еще у шестерых они были недействительны, со справками о вакцине первым компонентом выявили 31 человека, семеро пассажиров утверждали, что они сделали обе прививки, но пока не получили QR-код.

По подсчетам предприятия, пассажиропоток снизился на 25%, но это не отразилось на выпуске подвижного состава, все трамваи и троллейбусы ходят по штатному расписанию. "У нас выпуск транспортных средств на линию осуществлен в соответствии с существующим пассажиропотоком. Снижения количества рейсов нет. Метро работало в штатном режиме, столпотворения на входах не допущено. Простоя в работе общественного транспорта не было. Проверка QR-кодов не повлияла на работу транспорта", - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или QR-кодов о медотводе с подтверждением их принадлежности. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и все виды транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов. Также приостановлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о медотводе с QR-кодом. Их действие возобновится после поступления сведений о получении QR-кода. Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений. Пассажиропоток в Казани после введения ограничений сократился на 25%, в Татарстане - на 18%.