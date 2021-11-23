Мемориальный комплекс погибшим воинам реконструируют в Ставрополе в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в Ставрополе, посвященный воинам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, реконструируют в 2022 году. Власти планируют обновить 18 памятных пилонов и стену памяти с именами около 400 воинов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

"В следующем году мемориальный комплекс в сквере памяти "Погибшим землякам" планируют реконструировать. В комплекс входят памятник со скульптурой воина, 17 пилонов Героям России и один Герою Советского Союза, погибшим в войнах в Чечне и в Афганистане. Рядом стена с именами около 400 солдат и офицеров, погибших в боях на Северном Кавказе. Все памятные пилоны и плиты обновят, сохранив изображения и имена героев", - говорится в сообщении.

Сквер с мемориальным комплексом открыли в Ставрополе около 30 лет назад. Как пояснили в пресс-службе, подпорная стена и постамент в некоторых местах обрушены, существующие покрытия частично отсутствуют, разрушились бордюры. По проекту главный обелиск композиции укрепят и облицуют новым базальтом. Дорожки выложат новой тротуарной плиткой, установят бордюры. После реконструкции в сквере проведут дополнительное озеленение - на территории высадят туи, магнолии и можжевельник, обустроят газон и цветники.