Власти Алтайского края заявили, что медучреждениям не хватает около 3 тыс. медработников

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит медработников в государственных учреждениях здравоохранения в Алтайском крае составляет около 3 тыс. человек, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время "прямой линии" с жителями региона во вторник. Ежегодно в систему здравоохранения приходят 600 сотрудников, столько же - выбывают.

"В настоящее время более 8 тыс. врачей работают в краевых государственных учреждениях здравоохранения, формирующих основу системы оказания медицинской помощи. Еще примерно 22 тыс. средних и 3 тыс. младших медработников. Среди врачей существует дефицит и оценивается на уровне порядка 700-800 человек и еще порядка 2 тыс. средних медработников. Большая работа ведется по привлечению кадров: 600 специалистов ежегодно в систему попадают. Столько же, а последние годы чуть больше, выбывают", - сказал глава региона.

По его словам, из числа выпускников ежегодно 200 человек сразу начинают работу в поликлиниках региона, еще 400 человек идут на дальнейшую подготовку. В числе основных причин ухода сотрудников из сферы здравоохранения Томенко назвал выход на пенсию, переезд в другие регионы и смену сферы деятельности. По словам губернатора, смена деятельности характерна для среднего медперсонала в период пандемии: медработники тяжело справляются с повышенной нагрузкой.

"Мы реализуем целый ряд программ по привлечению студентов, предоставления им практики. Мы стараемся их задействовать в период острой потребности во время волн пандемии. Быстро проблема не решится, но мы стараемся не допустить значимых сбоев в работе системы", - подчеркнул глава региона.

Ранее глава региона раскритиковал работу по привлечению медицинских работников: обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения в 2020 году в крае оказалась самой низкой за последние 30 лет.