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В ОНК сообщили, что ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть "Матросской Тишины"

Член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи сообщил, что медики "проанализируют состояние здоровья" Зуева

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева перевели в медсанчасть СИЗО "Матросская Тишина" для обследования. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

"Зуева перевели в "Матросскую Тишину" и поместили в медсанчасть этого изолятора для того, чтобы медики смогли проанализировать состояние его здоровья", - сказал он.

Ранее сообщалось, что у Зуева проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. Незадолго до ареста Зуеву сделали операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.

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