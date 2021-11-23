Второй по величине курганский город получил новое оборудование для борьбы с COVID-19

ТАСС, 23 ноября. Поликлиника Шадринска - второго по величине города Курганской области - получила современное оборудование стоимостью более 28 млн рублей для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона во вторник.

"Современный компьютерный томограф <…> [поступил] в Шадринскую поликлинику для помощи пациентам с коронавирусом. <…> Новый томограф куплен за счет резервного фонда правительства Российской Федерации. Его стоимость составила свыше 28 млн рублей. Оборудование уже установлено и в тестовом режиме используется для помощи пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

Также поликлиника получила телеуправляемый рентгеновский комплекс и новый цифровой флюорограф. В настоящий момент их устанавливают.

По словам главного врача Шадринской поликлиники Светланы Пономаревой, новое оборудование дает дополнительные возможности для проведения различных диагностических исследований по широкому спектру заболеваний, а также тяжелых заболеваний на ранних стадиях.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 43 тыс. случаев коронавируса, по данным оперштаба. По информации департамента здравоохранения региона, охват взрослого населения вакцинацией от ковида составил 59,2%, одним компонентом привиты 380,6 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 280 тыс.