Власти Каталонии решили требовать ковид-паспорта у посетителей ресторанов и спортзалов

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство испанского автономного сообщества Каталония решило распространить использование ковид-паспортов на посетителей ресторанов, спортзалов, спортивных центров и домов престарелых из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом заявила во вторник официальный представитель регионального кабмина Патрисия Плаха.

"Нам нужно сделать новый шаг в борьбе против COVID-19, - уточнила она. - Мы находимся в зоне высокого риска, поэтому считаем необходимым расширить использование сертификата [о вакцинации] на рестораны, спортзалы и спортивные центры, а также на дома престарелых". Теперь власти Каталонии должны будут направить соответствующий запрос в Высший суд региона. Ранее было разрешено запрашивать ковид-паспорта в Каталонии у посетителей ночных развлекательных заведений.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5 млн случаев заражения, свыше 87 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас более 89% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.

Компетенция введения ограничений в Испании сейчас находится в руках региональных властей. Из-за роста числа инфицированных коронавирусом руководства разных автономных сообществ страны рассматривают возможность принятия более строгих карантинных мер.