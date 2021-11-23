Бюджет программы "Чистая вода" в Челябинской области в 2022 году вырастет почти на 44%

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области запланировали увеличить в 2022 году финансирование государственной программы "Чистая вода" примерно до 692 млн рублей, что на 44% больше уровня 2021 года. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

"В Челябинской области по госпрограмме "Чистая вода" в 2021 году проводятся работы по модернизации системы водоснабжения на шести объектах. На эти цели предусмотрен объем финансирования на сумму более 480 млн рублей. В 2022 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" запланировано около 692 млн рублей. Увеличение финансирования позволит активнее продолжить работу по повышению качества питьевой воды для жителей региона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги направят на строительство четырех объектов. В их числе озоно-фильтровальная станция в Копейске, станция водоподготовки для питьевого водоснабжения в селе Миасском, водоводы в Челябинске и поселке Бишкиль. Кроме того, финансирование пойдет на завершение реконструкции водозабора в городе Карабаше, строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нязепетровска и ряд других объектов. Начнется реализация проекта строительства станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска, которая позволит уменьшить количество хлора в воде.

В министерстве рассказали, в декабре 2021 года запланировано завершить работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции в закрытом городе атомной промышленности Озерске, а также по реконструкции системы водоснабжения в Красногорском сельском поселении и завершить первую очередь реконструкции централизованной системы водоснабжения в Каслях.

В целом в России в рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами. К 2024 году его целью является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны, в городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.