В Петербурге прекратили уголовное дело по отравлению 109 сотрудников "Ленты" в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге прекратил уголовное дело и преследование в отношении заведующей столовой офиса розничной сети "Лента", которая по неосторожности допустила массовое отравление сотрудников компании. Решение принято в связи с истечением срока давности преступления, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Светланы Ягодки, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказано в сообщении.

В начале ноября 2019 года Ягодка, тогда заведующая производством в столовой ООО "Лента", по неосторожности нарушила должностную инструкцию и не обеспечила соблюдение санитарных требований к организации общественного питания. Это привело к массовому отправлению 109 сотрудников компании-ритейлера.

Следователь просил прекратить уголовное дело в отношении Ягодки, назначив ей судебный штраф. Сама Ягодка подала ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Адвокат поддержал подзащитную, прокурор не возражал.

В ноябре 2019 года сообщалось, что за медицинской помощью после инцидента в столовой "Ленты" обратились 155 человек. Руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила тогда журналистам, что один из сотрудников столовой скрыл факт заражения кишечной инфекцией. Проверка же самой столовой выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства.

По данным Роспотребнадзора, сотрудники не соблюдали температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, мясная продукция не имела маркировочных ярлыков, производственный инвентарь и оборудование использовались не по назначению, отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников.