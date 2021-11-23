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Пандемия COVID-19

В Словакии планируют ввести всеобщий локдаун

Жителям разрешат только посещение аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также неотложные поездки на работу, сообщает газета Pravda

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии, вышедшей в пересчете на душу населения на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом, планирует с четверга объявить в республике всеобщий локдаун. Об этом сообщила во вторник словацкая газета Pravda.

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Власти, по данным газеты, разрешат жителям только посещение аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также неотложные поездки на работу. "Мы закроем [страну] на 20 дней", - привела Pravda слова спикера национального парламента Бориса Коллара.

На всеобщем локдауне настаивает премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. За его введение высказалась во вторник президент республики Зузана Чапутова. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято властями в среду и уже на следующий день оно вступит в силу.

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СловакияПандемия COVID-19
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