Председатель союза садоводов: на Кубани дефицит фруктохранилищ составляет 110 тыс. тонн

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит фруктохранилищ в Краснодарском крае составляет 110 тыс. тонн, заявил в ходе сессии во вторник на площадке выставки "ЮГАГРО" руководитель союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков.

Для Краснодарского края при высоких объемах урожая характерна проблема хранения плодово-ягодной продукции, производители вынуждены сбывать урожай по более низким ценам из-за того, что его негде хранить. Власти Краснодарского края работают над решением данной проблемы, в регионе реализуют ряд инвестиционных проектов. Ранее сообщалось, что садоводы региона прогнозируют в 2021 году объем урожая на уровне 410 тыс. тонн.

"Имеющиеся объемы хранения на сегодняшний день это 307 тыс. тонн, ориентировочно 110 тыс. тонн хранения не хватает. Это проблема, которую мы хотим решать: сады мы насадили, урожай будет расти, объемов хранения будет не хватать. Строительство холодильников - это приоритетная проблема у нас в крае - их надо строить", - заявил Щербаков.

Он добавил, что только за последние годы в крае заложены 5,9 тыс. га многолетних насаждений, большая часть из них интенсивного и супер-интенсивного типа: 80% семечковые и 20% остальных культур, приоритет в крае отдан яблоне, сливе, черешне. Площадь плодово-ягодных насаждений в регионе достигает 30 тыс. га. Щербаков сообщил, что за последние годы себестоимость производства выросла в среднем в пределах 30%, а цены на продукцию садоводов только за последний год сократились почти вдвое. По его словам, развитие отрасли возможно при рентабельности от 60% и более, тогда возможно будет расширять производства, строить фруктохранилища и принимать другие меры.

Для решения проблем он предлагает ограничить ввоз импортной продукции в период сбора местной, о чем союз ранее направлял предложение в правительство РФ. Также Щербаков считает необходимым пересмотреть программу господдержки, предусматривающую возмещение части затрат на развитие плодохранилищ: предельное значение стоимости единицы мощности увеличить с 60 тыс. рублей за 1 тонну хранения до 100 тыс., а процент возмещения затрат - с 20 до 50.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, в 2021 году на поддержку растениеводства из бюджета региона направят 3 млрд рублей. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые.

О выставке

"ЮГАГРО" - самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка, она открылась в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран представят на "ЮГАГРО 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В 2021 году свыше 150 компаний впервые примут участие в выставке.