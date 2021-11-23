Росздравнадзор может получить право блокировать сайты, где продаются поддельные справки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минздрав предлагает наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке интернет-ресурсов, где продаются поддельные медицинские документы. Соответствующий проект федерального закона опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона <...> разработан <... > в соответствии с итогами совещания <...> по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов РФ в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект предполагает, что подобные сайты после принятия соответствующего решения Росздравнадзором будут включены в единый реестр сайтов и страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Кроме того, Минздрав предлагает обязать владельца сайта осуществлять мониторинг для выявления такой информации.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.