Восемь передвижных клубов приедут в районы Волгоградской области до конца ноября

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Восемь муниципалитетов Волгоградской области получат до конца ноября за счет нацпроекта "Культура" многофункциональные передвижные культурные центры. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Мы продолжаем комплексную работу по приведению домов культуры Волгоградской области в надлежащее состояние, оснащению их оборудованием и техникой. Передвижной клуб - современный и очень нужный, поскольку самые отдаленные населенные пункты могут получить полноценную культурную жизнь. До конца ноября их получат восемь районов области", - пояснил Бочаров.

Передвижные клубы на базе автомобиля "ГАЗель" получат Еланский, Суровикинский, Дубовский, Светлоярский, Палласовский, Среднеахтубинский, Урюпинский, Жирновский районы. Каждый передвижной центр оснащен автономным генератором, профессиональным световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Чтобы подготовить сцену, потребуется порядка 40 минут, а мероприятия на ней можно проводить круглогодично.

"Еще одна задача, которую мы перед собой ставим, - это развитие гастрольной деятельности профессиональных творческих объединений ведущих учреждений культуры с одной стороны, с другой стороны - организация гастрольной деятельности народных творческих коллективов, которые есть в муниципальных образованиях. Наша база позволяет проводить такие гастрольные туры. При формировании бюджета на 2022 год мы предусмотрим средства", - добавил Бочаров.