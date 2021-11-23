В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса для жителей старше 60 лет введена в Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Нижегородской области введена обязательная вакцинация граждан в возрасте 60 лет и старше против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Медицинским организациям необходимо обеспечить проведение профилактических прививок лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (для ревакцинации) до 17 декабря, вторым компонентом - до 7 января 2022 года, в том числе с обеспечением возможности вакцинироваться на дому при необходимости.