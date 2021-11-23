Медлаборатории ФРГ сообщили об исчерпании ресурсов на фоне роста заболеваемости COVID-19

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Объединение аккредитованных медицинских лабораторий Германии (ALM) предупреждает о повышенной нагрузке и практически полном исчерпании ресурсов на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщил генеральный директор ALM Эвангелос Коцопулос.

"В настоящее время мы видим сильное напряжение, особенно среди сотрудников лабораторий. Они не могут делать больше своих возможностей, а в некоторых регионах с особенно высокими показателями инфицирования этого в настоящее время не всегда достаточно, чтобы обрабатывать поступающие ПЦР-тесты на Sars-CoV-2 так же быстро, как обычно", - приводит слова Коцопулоса телеканал NTV.

При этом указывается, что использование специализированных лабораторий для проведения ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции по всей стране выросло до 86%. На прошлой неделе данный показатель составлял 75%. Количество положительно диагностированных ПЦР-тестов увеличилось на 31% и достигло 348 992. Таким образом, каждый пятый проведенный ПЦР-тест оказался положительным.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 45 326. С начала эпидемии инфекция была выявлена у 5 430 911 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 309 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 99 433.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового максимума и составил 399,8. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,28. 18 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник, в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения.