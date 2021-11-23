Алтайский губернатор поручил найти средства на оборудование для больных диабетом детей

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональным профильным ведомствам изыскать средства для обеспечения больных диабетом детей системами непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Для обеспечения такими системами более 850 детей в регионе необходимо около 200 млн рублей, сказал глава региона во время "прямой линии" с жителями края во вторник.

"Более 850 детям в крае до 18 лет, если мы говорим о больных диабетом первого типа, сегодня в какой-то степени государство бесплатно оказывает медицинскую помощь. Это касается инсулинов, помп и тест-полосок, все это наши дети получают бесплатно. Но ситуация, когда есть техническая возможность обеспечить непрерывный мониторинг уровня глюкозы в крови, а приходится колоть много раз эти маленькие пальчики, не может оставлять нас равнодушными. С точки зрения финансов это дорогая вещь: где-то 200 млн необходимо выделить на эти цели, если полностью взять на себя расходы", - сказал Томенко.

Он уточнил, что программа обязательного медстрахования не предусматривает финансирование этих систем. Власти региона уже заявили о проблеме на федеральный уровень, однако пока, по словам Томенко, "ситуация не сдвигается".

"Думаю в силу всех обстоятельств, возможно, по возрасту детей либо по принципу нуждаемости вопрос надо решать. Я его Минздраву края уже поставил в качестве задачи для решения, Минфину региона тоже придется потрудиться. Надо поговорить с парламентом края и, может быть, пока нет решений на федеральном уровне, учитывая, что возможность есть и проходить мимо нее будет не по-человечески, вопросом надо заняться. Поручение даю, первые шаги в этом направлении нужно сделать. Проблема большая, острая и требует вмешательства властей", - подчеркнул Томенко.