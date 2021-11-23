Новую технологию социализации дошкольников создали для педагогов в Белгородской области

ТАСС, 23 ноября. Новую технологию социализации дошкольников, позволяющую детям улучшить управление своим поведением, разработали для педагогов в Белгородской области. Апробация технологии показала снижение более, чем на 30% числа детей с недостаточным уровнем развития способностей к общению и взаимодействию, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").

"В НИУ "БелГУ" разработана новая технология социализации дошкольников. Апробация технологии проходила в 27 дошкольных учреждениях Белгорода и области. За период апробации возросла способность детей управлять своим поведением в коллективе, действовать по правилам, контролировать непосредственные побуждения. Наблюдалось снижение на 32% числа детей с недостаточным уровнем развития способностей к общению и взаимодействию", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают ученые кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования НИУ "БелГУ", занимавшиеся проблемой освоения дошкольниками социального опыта, современные дети все чаще сталкиваются с трудностями в становлении активной жизненной позиции, в использовании потенциальных способностей при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. По словам профессора вуза Людмилы Волошиной, именно в дошкольном возрасте дети наиболее активно осваивают социальный опыт.

"Ранее проведенные нами исследования показали, что у 46,2% детей старшего дошкольного возраста недостаточный уровень воссоздания социального опыта в двигательно-игровой деятельности. Это снижает двигательную активность ребенка, отрицательно сказывается как на психоэмоциональном состоянии, так и на показателях здоровья и физического развития", - отметила Волошина.

Для решения проблем социализации дошкольников ученые разработали алгоритм взаимодействия детей при освоении подвижных и спортивных игр, специальные коммуникативные разминки, проблемно-игровые ситуации и задания с использованием разновозрастных объединений детей в двигательно-игровой деятельности. Более ста педагогов, участвовавших в апробации технологии, отметили ее эффективность в вопросах социализации детей, улучшения сотрудничества, командного взаимодействия.

"После применения нашей технологии у 83% дошкольников в самостоятельной двигательно-игровой деятельности отмечены уверенность в выполнении действий, разнообразие движений с использованием спортивного оборудования, объединение детей в микрогруппы для игрового взаимодействия", - добавил профессор кафедры физического воспитания НИУ "БелГУ" Виктор Кондаков.