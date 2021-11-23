Платформа "Умный город" заработала по всему Ставропольскому краю

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Цифровая платформа "Умный город" заработала во всех 33 муниципальных образованиях Ставропольского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР).

"Администрация Ставропольского края и АО "Русатом Инфраструктурные решения" <…> развернули ключевые модули цифровой платформы "Умный город" во всех 33 муниципальных образованиях региона. В рамках проекта "Умное Ставрополье" городские округа получили доступ к пяти наиболее востребованным сервисам. Муниципалитеты уже приступили к наполнению модулей информацией и корректировке своих внутренних регламентов по работе с платформой", - говорится в сообщении.

Как работает "Умный город"

Городом-пилотом стал Железноводск, где в настоящее время действуют более 50 различных сервисов для жителей, туристов и муниципалитета. В частности, "умные" технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами, отмечается в сообщении пресс-службы РИР. В городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, есть "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.

Цифровой туристический сервис Железноводска представлен тремя продуктами: мобильное приложение, портал и городские информационные панели. С их помощью гости города могут познакомиться с местными достопримечательностями, афишей мероприятий, выбрать оптимальный маршрут и спланировать свой отдых. В 2020 году "Умный Железноводск стал победителем федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика" и получил грант из федерального бюджета на дальнейшую цифровизацию.

В других городах Ставрополья в настоящее время внедрены модули "Проблемы", "Голосование", "Учреждения", "Полиция" и "Округа". В разделе "Проблемы" местный житель или гость города может оставить информацию о выявленных им дорожных проблемах, мусоре, поломках в системе ЖКХ, нарушении экологии, недостаточности уличного освещения, о бродячих и бездомных животных. Раздел "Голосование" создан, чтобы вовлечь людей в благоустройство общественных территорий и реализацию других инициатив. Еще три модуля носят информационно-справочный характер. В дальнейшем в муниципалитетах планируется развернуть другие сервисы "Умного города".

О проекте

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". "Умный город" - единая информационная система, построенная на основе цифровых технологий, объединяет различные функциональные модули и группы пользователей по таким направлениям, как безопасность, управление ресурсами и услугами, вовлечение горожан, управление и развитие человеческого капитала.

АО "Русатом Инфраструктурные решения" в настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу городов атомной промыленности, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.