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Дуров заявил, что Telegram исключает каналы госструктур, чиновников из рекламной платформы

Рекламные сообщения будут появляться в крупных общедоступных каналах с числом подписчиков не менее 1 тыс.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram исключает каналы государственных структур и чиновников из рекламной платформы. Об этом сообщил в комментариях своего Telegram-канала основатель мессенджера Павел Дуров.

"Сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы", - написал Дуров в ответ на вопрос о возможности появления рекламы в каналах госструктур и политиков.

В конце октября Telegram представил платформу для рекламы в мессенджере. Рекламные сообщения будут появляться в крупных общедоступных каналах с числом подписчиков не менее 1 тыс. Их размер будет ограничен 160 символами. Рекламные сообщения в каналах будут публиковаться только по теме, которой посвящен этот канал.

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