Удмуртия поддержала законопроекты о введении QR-кодов

ТАСС, 23 ноября. Госсовет Удмуртии поддержал поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, регулирующие использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такое решение депутаты приняли на очередной сессии республиканского парламента.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев заявил, что пандемия не дает полноценно развиваться отраслям экономики и тормозит работу социальных объектов. "Никому это не нравится, все хотят жить полноценной жизнью, путешествовать, работать. Чтобы как до пандемии все было. А это можно сделать только за счет коллективного иммунитета, который можно добиться вакцинацией. <…> И правительство Российской Федерации вышло с предложением официально смотреть, кто болеет, кто не болеет, кто привитый или кто уже переболел. В век цифровизации, в век высоких технологий это правильное решение - ходить не со справками, а именно QR-кодами. Поэтому сегодня депутаты поддержали постановление и дали положительный отзыв на два федеральных законопроекта", - сказал Невоструев.

Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова отметила, что изменения, предложенные в законопроекте, касаются вопросов национальной безопасности страны. "Только с соблюдением ограничительных мер возможно достичь снижения смертности и заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Предлагаемые решения - экстренная и временная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - сказала Михайлова.

По ее словам, медицинские работники уже более двух лет работают в тяжелейших условиях, их физические и моральные силы истощены. "Лучший метод поддержки врачей - своевременная вакцинация и ревакцинация. Сейчас от ответственности каждого из нас зависит, насколько быстро мы сможем справиться с пандемией. Я рада, что меня услышали и поддержали большинство депутатов. Надеюсь, и жители республики поймут, что данный законопроект призван не навредить, а наоборот, защитить и обезопасить здоровье каждого", - добавила Михайлова, отметив, что законопроект требует доработок, которые необходимо учесть.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.