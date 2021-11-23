Путин поручил привлекать WorldSkills к подготовке и переподготовке кадров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2022 года привлекать Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia к профессиональной подготовке и переподготовке кадров для обеспечения занятости молодежи. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства.

"Минтруду России обеспечить начиная с 2022 года участие автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia" в реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров в целях обеспечения занятости молодежи", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 декабря 2021 года, далее - ежеквартально.

Путин поручил подготовить предложения о привлечении крупнейших компаний РФ к поддержке сборной при подготовке к чемпионату WorldSkills в Шанхае. "Правительству Российской Федерации представить предложения о мерах по привлечению крупнейших российских компаний для оказания поддержки национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству при подготовке к 46 мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г. Шанхае (Китай), который состоится с 12 по 17 октября 2022 года", - указано в сообщении. Согласно тексту документа, доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 25 ноября.