В Карелии доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом увеличилась вдвое

ТАСС, 23 ноября. Доля свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Республике Карелия увеличилась за две недели почти вдвое - до 28%, сообщил во вторник глава республики Артур Парфенчиков в ходе встречи с бизнес-сообществом региона в рамках круглого стола "Диалог бизнеса и власти. Диалог на равных".

"Сегодня у нас 28,9% свободных коек в больницах. Из 105 тыс. человек, которые вакцинировались, заболело менее 2 тыс. Скончалось девять человек тех, кто прошел полный курс вакцинации, по разным причинам. Есть такие факты, когда после полной вакцинации, когда после второй прививки прошел значительный срок. Из тех, кто не привился, их 45 тыс., заболело почти 20 тыс. Почти каждый второй, кто не вакцинировался, заболел из лиц старше 60 лет", - сказал Парфенчиков. В начале ноября власти республики сообщали о 15,5% свободного коечного фонда.

По оценке Парфенчикова, Карелия "мягко прошла четвертую волну" коронавируса, потому что в регионе высокий уровень коллективного иммунитета. "По вакцинации мы на ведущих местах, мы в десятке лучших по вакцинации 60+, в десятке лучших по ревакцинации. <..> Мы достаточно неплохо в экономическом смысле проходим пандемию. Благодаря принимаемым мерам с начала года более чем на 6 тыс. человек выросла численность занятых в экономике", - пояснил глава республики.

По данным местных властей, в Карелии за все время пандемии выявлено 81 661 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76 944 человек, умерли - 1 057 человек.