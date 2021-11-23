Прогулочная зона в 4 км появится в Сочи после реконструкции набережной "Ривьера"

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Новая прогулочная зона появится в Сочи после завершения реконструкции набережной "Ривьера". Запланировано строительство пешеходного моста, который соединит Круизную гавань и набережную, сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Начался заключительный этап обновления набережной "Ривьеры". Идет благоустройство прогулочной зоны у реки Сочи, ведется подготовка к строительству моста, который соединит два берега и станет частью большого пешеходного маршрута. Можно будет прогуляться от Дендрария до Круизной гавани и напрямую к морской набережной и пляжу. Новый мост прекрасно впишется в городскую среду и подчеркнет красоту места", - написал глава города.

В настоящее время пешеходный маршрут начинается от Дендрария и заканчивается у гавани. Перейти на другую сторону пешком сложно, а новый мост позволит перейти реку Сочи вблизи морской набережной.

Завершится реконструкция в 2023 году. На сегодняшний день на объекте благоустроены парк и пляж. Работы ведет компания "Метрополис". Мост будет выполнен в виде листа, стоимость третьего этапа реконструкции оценивается в 1,5-2 млрд рублей.